Der letzte Kritikpunkt von Ansatz 1 wird hier direkt aufgegriffen: Es geht darum, gezielt in Unternehmen mit geringen CO2-Emissionen zu investieren. Die Idee: Aktiv um die Emissionsreduzierung bemühte Unternehmen sind weniger Risiken ausgesetzt. Entscheidend sind dabei nicht die absoluten Emissionen eines Unternehmens, sondern dessen Emissionsintensität, also die CO2-Emissionen in Relation zum Umsatz. Meist werden dann die besten Unternehmen aus jeder Branche ausgewählt. So können Klumpenrisiken in wenigen emissionsarmen Branchen vermieden werden. Wichtig ist bei dem Ansatz, dass die Schwellenwerte ausreichend streng definiert sind. Sonst droht eine Verwässerung der beabsichtigten Effekte.