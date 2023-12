Der gesamte Markt ist besessen davon, Alpha (also Überrenditen eines Investments gegenüber der entsprechenden Benchmark) zu finden. Generell lässt sich jedoch sagen, dass in jedem Portfolio ein diversifizierendes günstiges Beta (Marktrisiko) genauso viel Wert hat wie das teurere Alpha. Jede neuartig eingeführte Quelle von Beta ist wahrscheinlich nicht nur günstiger – ihrer Risikoprämie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein höheres Maß an Vertrauen zugeschrieben. Dazu ein Beispiel: Wenn ein Anleger ausschließlich in Aktientitel investiert, kann eine Beimischung einer weiteren Marktrisikoprämie beispielsweise in Form eines diversifizierten Anleihen-, Immobilien- oder Rohstoffportfolios auf lange Sicht das Gesamtportfolio robuster und effizienter machen. Wertschwankungen auf diese Weise zu reduzieren dürfte besser funktionieren, als weitere Einzeltitel auf Aktienebene zu selektieren. In den meisten Portfolios wird das Beta auf lange Sicht den Großteil der Erträge ausmachen. Daher ist es effizienter, zunächst alle Marktrisikoprämien-Quellen auszuschöpfen, bevor nach neuen Alpha-Quellen gesucht wird.



Die aufstrebende Assetklasse digitaler Vermögenswerte bildet in diesem Kontext eine neue und bislang kaum ausgeschöpfte Marktrisikoprämie. Ethereum und Bitcoin in Portfolios zu integrieren, war bis vor kurzem noch sehr aufwendig und für viele schwer verständlich. Jedoch drängen verstärkt Banken und große Vermögensverwalter mit Angeboten in den Markt, um diese Finanzwerte sowohl privaten als auch institutionellen Investoren zugänglich zu machen. So deutet beispielsweise vieles darauf hin, dass bereits zu Beginn des kommenden Jahres der größte globale Vermögensverwalter Blackrock ein ETF mit Referenz auf den dominierenden Wert Bitcoin auf den Markt bringen könnte.