WirtschaftsWocheClub-Gespräch Geldanlage „Der Boom ging an vielen Aktien vorbei“

Schwenken jetzt Großanleger wieder um? Steigen sie aus Aktien aus und in Anleihen ein?

Boydak: Ich habe kaum deutsche Großanleger erlebt, die stärker in den Aktienmarkt eingestiegen sind. Das ist ja das Problem in Deutschland. Unsere Vermögen wachsen zu wenig. Wir sparen viel, machen aber zu wenig daraus, weil wir vieles in Barguthaben, Bausparverträgen oder Lebensversicherungen anlegen. Die Inflationserwartungen steigen und jeder kommt mit Inflation in Berührung, das Leben wird teurer und wenn man das Vermögen nicht in realen Sachwerten wie Aktien arbeiten lässt, hat man einen realen Kapitalverlust. Die Löhne steigen in vielen Bereichen nicht in dem Maße wie die Preise.