Der Anleger, der dem Aktienmarkt aus naheliegenden Gründen nicht den Rücken zuwenden will – und das auch nicht sollte; Niedrigzinsphase und Anlagenotstand lassen grüßen –, sollte zweierlei Strategien fahren: Zum einen sollte er sich in defensiveren, konjunkturunabhängigeren Branchen positionieren, so etwa in den Sektoren Telekommunikation, Energie und Nahrung; am sinnvollsten via ETF. Zum anderen kann er die aktuelle Stärke des Konsumsektors in den Staaten nutzen – und beispielsweise auf den US-Konsumwerte-Index Russell 2000 setzen.