Wohnungsmangel: Wenn der Chef zum Vermieter wird

Das Bundesfinanzministerium will Mitarbeiterwohnungen nun fördern. Ein Referentenentwurf sieht einen Steuerfreibetrag für die Mieter vor, wenn sie die Wohnungen vom Arbeitgeber günstiger bekommen als sonst üblich und so einen geldwerten Vorteil erlangen. „Dies kann einen weiteren Schub für den Mitarbeiter-Wohnungsbau bewirken“, heißt es beim Verbändebündnis Wohnungsbau, in dem sich Vermieter, Baubranche und Mieterbund zusammengeschlossen haben.



Denn noch ist der Trend keineswegs flächendeckend. Der Elektrokonzern Siemens etwa, der vor dem Ersten Weltkrieg einen ganzen Stadtteil in Berlin baute, verkaufte seine letzten 4000 Wohnungen vor zehn Jahren. Ein Wiedereinstieg ist nicht geplant, wie der Sprecher der Siemens-Immobiliengesellschaft SRE in München sagt. Zwar wird die Berliner Siemensstadt wiederbelebt. Am größten Fertigungsstandort sollen durchaus auch Wohnungen entstehen – aber keine Werkswohnungen.