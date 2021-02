BaFin-Chefposten Diese 5 Punkte sollten im Profil der neuen BaFin-Spitze stehen

Unbelastet: Die öffentliche Wahrnehmung ist eindeutig: BaFin-Mitarbeiter schleppen sich morgens in die mit Linoleum ausgelegte Kaffeeküche, tauschen bei dünnem Filtergebräu und Mettbrötchen ein paar Insidertipps aus und schieben den Rest des Tages Akten hin und her. Das hat mit der Realität nur bedingt etwas zu tun – macht einen internen Kandidaten aber unwahrscheinlich. Die amtierenden Exekutivdirektoren könnten einen Neuanafang jedenfalls nur schwer verkörpern. Mit 57 Jahren käme dafür altersmäßig ohnehin fast nur der bisher für Abwicklung und Geldwäsche zuständige Thorsten Pötzsch in Betracht.



Unabhängig: In den vergangenen Jahren hatte sich die BaFin darum bemüht, externe Experten an sich zu binden. Das gesamte Spitzenpersonal – inklusive Behördenchef Hufeld – hat keine reine Beamtenkarrieren absolviert, sondern Erfahrungen in der Industrie gesammelt. Das mag an sich sinnvoll sein, wäre aktuell aber ein Nachteil. Denn in der jetzigen Situation darf nicht mal der Anschein von Nähe und Kumpanei zu den beaufsichtigten Branchen durchglimmen. Je weiter weg sich die künftige BaFin-Spitze bisher von der Industrie bewegt hat, desto überzeugender ist die Wahl.