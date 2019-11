Gesetz verabschiedet, Bedenken bleiben: Grundsteuer-Reform im Bundesrat verabschiedet

Allerdings bestehen weiter deutlich Zweifel, ob das neue Gesetz so verfassungsgemäß ist, wie von Scholz behauptet. Beispielsweise kritisiert das Bündnis „Grundsteuer: Zeitgemäß!“, dass die Zugrundelegung gemeindeweiter Durchschnittsmieten für Wohngebäude laut Gutachten verfassungsrechtlich bedenklich sei, weil sie der steuerlichen Gleichbehandlung zuwiderliefen. Dem Bündnis gehören 80 Bürgermeister, der Deutsche Mieterbund, die IG Bauen-Agrar-Umwelt, das Institut der Deutschen Wirtschaft und viele weitere Verbände, Organisationen und Personen an. Das Bündnis appelliert nun an die Länder, das Bundesgesetz nicht anzuwenden, indem sie auf die Öffnungsklausel zurückgreifen. Eine Bodenwertsteuer, die nur die Fläche einer Immobilie zugrunde legt, sei hingegen verfassungsfest.