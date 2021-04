Steuer-Software im Vergleich Steuerhilfe schon ab zehn Euro

Auch bei solchen Details ist die digitale Unterstützung hilfreich. Je komplexer der Fall, desto eher wird eine umfassende Steuersoftware nötig sein. In simpleren Fällen reichen meist Apps. Einige leiten an Steuerberater weiter, wenn sie an ihre Grenzen stoßen. In wenigen Fällen, etwa bei ExpressSteuer, dient das Angebot praktisch nur der Kundenakquise von Anwälten und Beratern.



Mehr zum Thema: Damit Sie nicht von Steuereffekten überrascht werden, machen wir Sie mit unserem Mail-Coach WiWo sieben Meine Steuer fit in Steuerfragen. Sieben Folgen, sieben Tage: Ihr kostenloser Einstieg ins Steuernsparen, direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Das Abo endet automatisch. Hier können Sie es gratis abschließen.