Dax aktuell: Schwacher Start in die Börsenwoche

Schwache Vorgaben aus den USA und Asien haben am Montag die Stimmung an der deutschen Börse belastet. Der Dax startete 0,3 Prozent schwächer mit 12.822 Punkten in den Handel. Investoren blieben nach Angaben von Händlern zurückhaltend, weil in dieser Woche zahlreiche Firmenbilanzen sowie wichtige Zentralbankentscheidungen in Japan und den USA anstehen.