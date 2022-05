Löhne: Zentralbanken fürchten die Rückkehr der Gehaltsindexierung

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wies die Forderung zwar zurück, doch sind die EZB-Mitarbeiter mit ihrer Forderung nicht allein. Fast ein Drittel der in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 in Spanien abgeschlossenen Tarifverträge enthielt Indexierungsklauseln. In den USA beendeten die Beschäftigten von Kellogg Ende letzten Jahres einen Tarifkonflikt, nachdem sie einen Anstieg der Lebenshaltungskosten erreicht hatten.