Mobilfunknetz: 1&1-Chef Dommermuth will Kunden ab Sommer 2023 nationales Roaming anbieten

Der zu United Internet gehörende Mobilfunker 1&1 will ab Sommer 2023 seinen rund elf Millionen Kunden nationales Roaming anbieten. „So können wir schon während des Netzaufbaus die bundesweite Versorgung sicherstellen“, sagte United-Internet-Chef Ralph Dommermuth der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. „Dort, wo wir noch über kein eigenes Netz verfügen, nutzen unsere Kunden automatisch das Netz von Telefonica Deutschland“, betonte Dommermuth, der auch Chef von 1&1 ist.