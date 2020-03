Karriereleiter In vier Schritten zur Wohlfühlstimme

Ist das nicht unglaublich? Mehr Selbstbewusstsein führt direkt zu einer tieferen Stimme. Und deshalb ist umgekehrt klar: Hat jemand eine tiefere Stimme, klingt er selbstbewusster. Machen wir also einen Haken dran: Tief ist gut.



Tief heißt aber nicht knödelig, gepresst, mit den Kinn angezogen an den Kehlkopf, mit so einer Benjamin-Blümchen-Stimme. Sondern entspannt tief. Die Stimme soll immer echt sein. Unverstellt. Sie sollen dahinterstehen. Jeder so, wie es bei ihm locker klingt.



Es geht uns jetzt also nicht darum, die Stimme runter zu pressen. Sondern das Gute ist: Die meisten von uns haben locker Potenzial nach unten und können ihre Stimme entspannt fallen lassen. Denn wir reden oftmals im Alltag unentspannt hoch, wegen Stress, weil wir laut klingen wollen, weil wir denken, dass wir dann sympathischer wirken oder weil wir unentspannt atmen. Und all das müssen wir einfach nur sein lassen. Das schont dann auch die Stimmbänder, gerade, wenn wir lange vor anderen reden. Unsere Stimme kracht nicht mehr weg und unser Kehlkopf tut dann nach langer Rede nicht mehr weh.