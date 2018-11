1,8 Milliarden Dollar Michael Bloomberg spendet Rekordsumme an frühere Universität

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg spendet 1,8 Milliarden Dollar an seine Alma Mater - die Johns Hopkins University. Es handele sich um die größte Gabe für eine Bildungseinrichtung in den USA überhaupt, teilten der Milliardär und die in Baltimore im Staat Maryland ansässige Universität am Sonntag mit. Dank Bloombergs Zuwendung könne die Johns Hopkins University ab Herbst 2019 bei der Vergabe von Fördergeldern auf Studienkredite verzichten und leistungsstarke Bewerber ungeachtet deren Zahlkraft zulassen, ergänzte Unipräsident Ronald Daniels.