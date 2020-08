Allianzen und Drohungen Erdgas-Streit im Mittelmeer lässt Lira abstürzen

Das Forschungsschiff „Oruc Reis“ pflügt durch das Mittelmeer, begleitet von fünf Kriegsschiffen der türkischen Marine. Die Bilder, die das türkische Verteidigungsministerium veröffentlicht, sollen Stärke demonstrieren. Doch das Ziel des Schiffs ist für den Nachbarn Griechenland reine Provokation. Die „Oruc Reis“ ist in einem Gebiet unterwegs, in dem reiche Erdgasvorkommen vermutet werden. Seit Jahren streiten sich die Türkei und Griechenland um deren Ausbeutung, beide sprechen dem jeweils anderen das Recht dazu ab. Inzwischen hat sich die Situation so zugespitzt, dass viele eine militärische Auseinandersetzung zwischen den Nato-Partnern fürchten. Am Freitag ist der brisante Konflikt auch Thema bei einer Sondersitzung der EU-Außenminister.