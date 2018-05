Angeblicher Journalistenmord: Außenminister Maas verlangt Aufklärung im Fall Babtschenko

Maas wollte am Nachmittag nach Kiew reisen. Am Freitag will er bei Mariupol die Front zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den pro-russischen Separatisten besuchen, die die Ostukraine seit 2014 kontrollieren. Am Mittwoch hatte sich Maas nach der Nachricht von der Ermordung Babtschenkos empört gezeigt und eine Aufklärung des Falles gefordert.