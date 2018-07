Atomabkommen: Iran klagt gegen US-Sanktionen vor UN-Gericht

AmsterdamDer Iran zieht wegen der Sanktionen der USA vor Gericht. In ihrer Klage argumentiere die Islamische Republik, dass von den USA verhängte Strafmaßnahmen gegen den Freundschaftsvertrag von 1955 verstießen, teilte der Internationale Gerichtshof in Den Haag am Dienstag mit. Der Iran fordere die vorläufige Aufhebung der Sanktionen, bis detaillierte Argumente ausgetauscht werden könnten.