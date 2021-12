Atomgespräche: Ungehinderte Öl-Exporte sind für den Iran wichtigster Punkt

Die neue Regierung in Washington hat eine Bereitschaft zur Rückkehr in den Vertrag signalisiert. Ihre Verhandlungen mit dem Iran laufen indirekt. An den Treffen in Wien nehmen auch Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China und Russland teil. Das Abkommen soll verhindern, dass der Iran Kernwaffen entwickelt. Die Regierung in Teheran verneint derartige Pläne.