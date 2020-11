Atomstreit: US-Sonderbeauftragter zweifelt an Rückkehr zum Atomabkommen mit Iran

Der US-Sonderbeauftragte für den Iran hält eine Rückkehr der USA zum internationalen Atomabkommen von 2015 für unwahrscheinlich. Es spiele keine wirkliche Rolle, wer im Januar Präsident sei, erklärte Elliot Abrams bei einem Besuch in Israel am Montag und gab dabei den Standpunkt von Amtsinhaber Donald Trump wieder, dass das Wahlergebnis in den USA noch nicht feststehe. Eine Verhandlung mit dem Iran werde es ohnehin geben, sagte Abrams. Trumps Regierung werde den Druck aufrecht erhalten.