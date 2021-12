Auftragsmord: Russland kritisiert deutsche Reaktion auf Tiergarten-Urteil scharf

Russland hat die Reaktion Deutschlands auf das Urteil im sogenannten Tiergartenmord scharf kritisiert. Dies sei „ein weiterer unfreundlicher Schritt“, zitierte die Nachrichtenagentur RIA das Außenministerium in Moskau am Donnerstag. Der Vorwurf, dass die russische Regierung in den Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten im August 2019 verstrickt sei, sei haltlos, wurde das Ministerium weiter zitiert. Das Urteil sei politisch motiviert, Russland werde mit „angemessenen Maßnahmen“ reagieren.