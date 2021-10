Außengrenzen: Innenminister Seehofer äußert Verständnis für Zäune an EU-Ostgrenze

Deshalb habe er in Brüssel vergangene Woche die Verlängerung von Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze um weitere sechs Monate angemeldet. „Sollte sich die Situation an der deutsch-polnischen Grenze nicht entspannen, muss auch hier überlegt werden, ob man diesen Schritt in Abstimmung mit Polen und dem Land Brandenburg gehen muss.“ Diese Entscheidung müsse aber die nächste Bundesregierung treffen.