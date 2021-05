Aussetzung von Patenten „Beispielloser Schritt, der unseren globalen Kampf untergräbt“

Die Diskussion um die geistigen Eigentumsrechte an den Corona-Impfstoffen hat jedenfalls am Mittwoch ordentlich Fahrt aufgenommen. Die US-Regierung verkündete, dass sie die Aussetzung von Patenten für Corona-Impfstoffe unterstützt. So will das Land das Virus weltweit eindämmen. Die USA stünden hinter dem Schutz geistigen Eigentums, die Pandemie sei aber eine globale Krise, die außerordentliche Schritte erfordere, erklärte die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai in Washington. Das Ziel sei, „so viele sichere und wirksame Impfungen so schnell wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen.“