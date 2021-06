China, Russland, Corona Kollektives Aufatmen nach Trump: Das sind die Beschlüsse der G7

Von Cornwall ging indes eine deutliche Botschaft aus: Die G7 stehen zusammen und fassen weitreichende Beschlüsse in der Klima- und Corona-Politik. Nach dreitägigen Beratungen einigten sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industriestaaten am Sonntag auf eine Erklärung, die etwa zusätzliche Ausgaben bei der Klimafinanzierung sowie die Lieferung zusätzlicher Impfdosen an ärmere Länder vorsieht. Die Volkswirtschaften sollen auf dem Weg aus der Pandemie so lange unterstützt werden wie nötig, heißt es in der Erklärung. Um Chinas wachsenden Einfluss in der Welt etwas entgegenzusetzen, soll außerdem die westliche Entwicklungshilfe verstärkt und besser koordiniert werden.