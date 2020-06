Chinas Wirtschaftsstrategie „China geht es nicht nur um Technologie, sondern auch politischen Einfluß“

Dass China sehr lax mit intellektuellem Eigentum anderer umgeht, wird seit Jahrzehnten beklagt. Was ist neu an Ihren Erkenntnissen?

Wir haben es anfangs selber etwas unterschätzt. Geklaute Musik, Filme, Microsoft Windows und Microsoft-Office Kopien, es wurde ja auch leichtgemacht. Bis sich ganz klar abzeichnete, dass dahinter ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell steckt, um ganze Branchen mit relativ wenig Aufwand zu unterhöhlen und zu kontrollieren. Wir nennen es Infomerc, also das gezielte Erlangen und Ausschöpfen von Informationen mit allen erdenklichen Mitteln. Die ganzen Investitionen, die in intellektuelles Eigentum geflossen sind, kann man sich so sparen. Und je wichtiger Software wird, umso einfacher wird es.