Coronavirus-Impfung Wie Trump auf das deutsche Biotech-Unternehmen Curevac aufmerksam wurde

Diese US-Begehrlichkeiten sorgen für Empörung: Laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ lockt US-Präsident Donald Trump das Unternehmen Curevac mit hohen Summen, um einen Impfstoff gegen das Coronavirus exklusiv für die USA zu entwickeln. Mittlerweile ist klar, dass Curevac nicht in die USA verkauft wird, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklärte. Das Unternehmen gehört zum Großteil dem SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. Ein Exklusivvertrag mit einem einzigen Land komme für ihn nicht infrage, erklärte er am Sonntagabend deutlich.