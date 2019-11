Deutsche Unternehmer in Südamerika „Ein Klima zwischen Kafka und Mafia“

So routinemäßig wie Hecker reagieren die meisten deutschen Unternehmer, Geschäftsführer und Ex-Pats auf die veränderte Situation in Lateinamerika. In der Region sind Ruhe und Stabilität eher die Ausnahme, abrupte Wechsel in der Politik und der Konjunktur die Regel. Das war schon immer so, geriet jedoch in den Boomjahren des Doppelkontinents in Vergessenheit: Nach der Jahrtausendwende stiegen die Rohstoffpreise für Soja, Kupfer, Öl und Eisenerz rasant an – und ließen die Einnahmen der Unternehmen und Staaten nur so sprudeln. Chinas stürmisches Wachstum löste auch in Südamerika eine Dekade überdurchschnittlicher Konjunktur aus, angetrieben von einem Superzyklus der Rohstoffe, der sich erst 2012 langsam zum Ende neigte. Doch auch in diesen Boomjahren war der Geschäftsalltag in Lateinamerika keineswegs einfach – es stellt sich nur im Nachhinein schöner dar.