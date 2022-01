Diplomatische Verhandlungen Außenminister der USA und Russlands treffen aufeinander

Vorab hatten beide Seiten die Erwartungen an das Treffen der beiden Top-Diplomaten gedämpft und an ihren Positionen festgehalten. „Wir rechnen nicht damit, hier heute unsere Differenzen beizulegen“, hatte Blinken zu Lawrow gesagt. „Aber ich hoffe doch und erwarte, dass wir prüfen können, ob der Pfad der Diplomatie oder des Dialogs noch offen ist.“ Lawrow hatte wissen lassen, er „rechne auch nicht mit einem Durchbruch bei diesen Verhandlungen“. Russland wolle „konkrete Antworten auf unsere konkreten Vorschläge“.

Russland fordert verbindliche Sicherheitsgarantien, zu denen es gehört, der Ukraine keine Mitgliedschaft in der Nato zu erlauben. Zudem soll die militärische Präsenz der USA und der Nato in Osteuropa größtenteils aufgegeben werden. Die USA und ihre europäischen Partner wollen nicht auf die Forderungen eingehen. Sie haben sich aber bereit erklärt, in Erwägung zu ziehen, Russland auf andere Weise entgegenzukommen.