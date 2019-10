Drohendes Amtsenthebungsverfahren: „Ein einziger Schwindel“ – Trump reagiert wütend auf Frage zur Ukraine-Affäre

Trump wurde laut, zeigte mit dem Finger auf den Reporter und ermahnte ihn nach dessen wiederholter Frage, nicht „unhöflich“ zu sein. Eine Stellungnahme zu seinem Verhalten gegenüber der Regierung in Kiew blieb er zunächst schuldig. Dann deutete er an, in der Ukraine habe er gegen Korruption vorgehen wollen. Alle Vorwürfe in der Affäre hat er zurückgewiesen.