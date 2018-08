G7-Gipfel: Macron will G7 reformieren

ParisFrankreichs Staatschef Emmanuel Macron will sich für eine Reform der G7-Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen einsetzen. „Ich möchte, dass wir ihre Formate und Ambitionen erneuern“, sagte Macron am Montag vor französischen Diplomaten in Paris. „Wir dürfen nicht dieses Theater des Schattens und der Spaltungen wiederholen, das uns glaube ich mehr geschwächt als vorangebracht hat.“