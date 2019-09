Gabriel Felbermayr über den Ölmarkt „Der Ölpreis bei 100 Dollar? Das ist Spinnerei!“

Nicht jeder Analyst ist so optimistisch wie Sie. Einige Auguren sehen den Ölpreis bald wieder bei 100 Dollar…

Das ist Spinnerei. Und selbst wenn es 100 Dollar wären wie vor gut fünf Jahren, könnte die Weltkonjunktur das wegstecken. Nach einer Studie des Internationalen Währungsfonds senkt eine zehnprozentige Ölpreiserhöhung das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) für zwei Jahre um 0,1 Prozent ab. Für 2019 werden derzeit 3,2 Prozent Wachstum prognostiziert. Nehmen wir mal an, der Ölpreis würde doppelt so stark steigen wie jetzt gerade. Dann würden wir beim BIP 0,2 Prozent verlieren. Das ist nicht schön, aber kein Grund für konjunkturelle Hysterie. Was man im Blick behalten muss, ist allerdings der Dollarkurs. Derzeit wertet der Dollar tendenziell auf, das verstärkt die Wirkung steigender Ölpreise für Deutschland. Der Wechselkurseffekt ist in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern noch stärker ausgeprägt. Dort wirkt die Kombination aus steigendem Ölpreis und starkem Dollar wie ein konjunktureller Zangenangriff.