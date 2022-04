Gazprom kündigt Lieferstopp an Russland macht im Gasstreit Ernst

Wie die russischen Behörden mitteilten, waren in den frühen Morgenstunden am Mittwoch auch in drei russischen Provinzen an der Grenze zur Ukraine mehrere Explosionen zu hören. Etwa zur gleichen Zeit geriet ein Munitionsdepot in der russischen Provinz Belgorod in Brand. Russland beschuldigte die Ukraine auch, ein Treibstoffdepot in Belgorod mit Hubschraubern angegriffen und das Feuer auf mehrere Dörfer in der Provinz eröffnet zu haben. Die Ukraine hat nicht bestätigt, mit den Vorfällen in Verbindung zu stehen.