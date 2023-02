Geburtstourismus nach Argentinien Das Millionen-Geschäft mit den schwangeren Russinnen

Anders ist das in Argentinien: Hier können Russinnen nicht nur ohne Visum einreisen, in Argentinien geborene Kinder erhalten außerdem automatisch die argentinische Staatsbürgerschaft. Als Eltern eines argentinischen Kindes können die Paare aus Russland dann recht einfach eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und später auch die Staatsangehörigkeit beantragen – und visafrei in über 160 Länder reisen. Das macht die Einbürgerung in Argentinien einfacher als in vielen anderen Staaten dieser Welt. In EU-Ländern ist die Geburt eines Kindes keine Garantie für den Erwerb der Staatsbürgerschaft, in den Vereinigten Staaten erhalten zwar alle Kinder, die im Land geboren wurden, die Staatsbürgerschaft, die Eltern können diese aber erst beantragen, wenn das Kind 21 Jahre alt ist.