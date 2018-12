Gipfel in Buenos Aires G20-Staaten einigen sich auf Gipfelerklärung

Umstritten waren bis zuletzt wichtige Punkte wie Handel, Klimawandel und Migration gewesen. In allen Fragen seien nun aber Kompromisse gefunden worden, hieß es. Der zweitägige G20-Gipfel geht am Samstag zu Ende. Am Rande waren auch zahlreiche bilaterale Begegnungen der Staats- und Regierungschefs geplant. Merkel traf unter anderem mit den Präsidenten Russlands, Chinas und Indiens zusammen.



Als größter Erfolg der Verhandlungen wurde von EU-Seite verbucht, dass sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer dazu verpflichten würden, die Reform der Welthandelsorganisation WTO voranzutreiben, um eine bessere Einhaltung von gemeinsamen Spielregeln zu ermöglichen.