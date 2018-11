Gute Gespräche - „zu sehr ernsten Themen“: China hofft bei G20-Gipfel auf Ende des Handelsstreits mit USA

Die Regierung in Peking wolle genauso wie die in Washington einen Deal, hieß es in einem Leitartikel in der staatlichen Zeitung „China Daily“. China sei zur Kooperation bereit, wenn es gerecht zuginge. „Sollte es andere Ambitionen geben, wie beispielsweise sich Vorteile zu verschaffen, um Chinas Wachstum abzuschnüren, dann wird es nicht zu einer Vereinbarung kommen.“



An den Börsen löste das noch keine große Hoffnung aus. Der Dow Jones.DJI begann 0,2 Prozent niedriger bei 25.286 Punkten, auch der S&P 500.SPX und der Nasdaq-Composite.IXIC kamen kaum vom Fleck. „Die Investoren hoffen natürlich, dass die Präsidenten Chinas und der USA bereit und in der Lage sind, Fortschritte im Zollkonflikt auszuhandeln und weitere Zölle vermieden werden“, sagte Analyst Craig Erlam vom Brokerhaus Oanda in London. Ein Handelskrieg zwischen den beiden Wirtschaftsmächten könnte die gesamte Weltkonjunktur abwürgen. Trump hat mehrfach erklärt, sein Land werde von der Volksrepublik ausgenutzt und droht deshalb mit weiteren Strafzöllen.