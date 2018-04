Görlachs Gedanken: China und USA suchen ihre Rolle in der Welt von morgen

Die Volksrepublik selbst ist, so stark sie auch im Moment auftreten mag, darauf angewiesen, im Konzert der Mächte mitzuspielen. Eine Solo-Rolle kann die kommunistische Führung nicht wirklich erstreben, aus eigenem Interesse: Nichts, was an Wirtschaftsdaten aus dem Land gemeldet wird, kann überprüft werden. Weder vom Ausland, noch innerhalb des Landes selber, wo die Erreichung von Planzielen die Grundlage für das Vorankommen ist. In einem solchen Umfeld lebt China davon, dass das Ausland an es glaubt und diesen Glauben durch Investitionen belegt. Das Riesenreich kann sich derzeit keinen Handelskrieg leisten.