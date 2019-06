Der autonome Teil Chinas muss seit Jahren mit ansehen, wie Peking die Rechte seiner Bewohner beschneidet. Nun gibt es in dem einstmals britischen (ja, Großbritannien war einmal eine Weltmacht) Flecken eine Unabhängigkeitsbewegung, die niemand anderer zu verantworten hat als der chinesische Führer Xi Jinping selbst. Nicht nur in Hong Kong, auch auf Taiwan, sondern von Indien bis Japan bereitet man sich darauf vor, dass China mit seiner Variante von divide et impere die Region auf- und die Machtkonstellationen neu mischt. Welche Rolle möchte ein Europa, das auf den Menschenrechten fußt, den Menschen im Fernen Osten, viele davon, wie der Inselstaat Taiwan, unsere Verbündeten, spielen, welche Unterstützung anbieten?



Die Welt, wie wir sie kannten, ist aus den Angeln, den Europäern ist der wichtigste Verbündete verloren gegangen und ein neuer ist nicht in Sicht. Im Osten erwächst mit China ein Riesenreich, das zu einem großen Nordkorea werden könnte – die Machthaber in Peking sind dabei, Online-Archive bis in die Anfangstage der Volksrepublik zurück zu manipulieren und die Geschichte so in ihrem Sinne umzuschreiben. Das echte Internet kann ohnehin nur mit VPN angesteuert werden. Auch das ist mittlerweile offiziell verboten, wird aber – noch – nicht systematisch verfolgt. Aus China wird so ein gigantisches Nordkorea. In Xinjiang, in der Provinz in der Xi bereits mehr als eine Million Menschen in Konzentrationslager sperren ließ, kann man besichtigen, dass es dem Ideologen in Peking ernst ist mit der Totalen Herrschaft. Und im Westen sitzt eine Figur im Weißen Haus, der Machthaber wie eben diesen Xi besonders verehrt.

Was ist unsere Antwort, was ist die Antwort Europas darauf?