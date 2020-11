Großbritannien ringt um Handelsabkommen Global Britain, nur ein bisschen kleiner?

Dann drückte Peking sein umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong durch. In seiner Antwort darauf gelang es Großbritannien, vergleichsweise stark zu kontern: Mehr als drei Dutzend Staaten (unter ihnen Deutschland, Frankreich, die USA, Australien und Kanada) schlossen sich London in seiner Kritik an der chinesischen Regierung an. Die EU schränkte den Export von Gütern nach Hongkong weiter ein, die zur Niederschlagung von Protesten oder zur Überwachung der Kommunikation genutzt werden können. London bot rund drei Millionen ehemaligen britischen Untertanen in der früheren Kronkolonie die Einbürgerung an. Peking reagiert äußerst verärgert. Zwischen beiden Ländern herrscht seitdem eine diplomatische Eiszeit. An ein Handelsabkommen ist in absehbarer Zeit nicht zu denken.