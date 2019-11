Große Koalition Niedersachsens Ministerpräsident Weil für GroKo-Verbleib

Vor den Parteitagen von CDU und SPD kommen aus beiden Parteien Stimmen, die sich für einen Verbleib in der Großen Koalition aussprechen und dazu auffordern, sich weniger mit sich selbst zu beschäftigen. „Nach allem, was ich weiß sowohl von Umfragen als auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung, sieht eine Mehrheit der SPD-Mitglieder keinen Grund, aus der Regierung zu gehen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Ich fühle mich als Teil dieser Mehrheit.“ Er pocht aber auf einen besseren Außenauftritt der Koalition und weniger Streit.