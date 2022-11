Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Asien und dem Pazifik-Raum verstärken und deutlich breiter aufstellen. „Die Asien-Pazifik-Region ist viel mehr als China“, sagte er am Dienstag bei einer Konferenz der deutschen Wirtschaft in Singapur. Er versprach, die Freihandelsabkommen mit Australien, Indien und Indonesien voranzutreiben und stellte weitere solche Vereinbarungen in Aussicht. „Meine Botschaft ist: Deutschland würde gerne die wirtschaftlichen Beziehungen mit ihrer Region stärken“, sagte er.