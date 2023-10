Heikle Hilfen Hilfe nach Gaza? Das muss die EU erklären

Nachdem die Hamas bei ihrem Terrorangriff mehr als 1300 Menschen in Israel massakriert und mindestens 199 Menschen als Geiseln gefangen genommen hat, will Brüssel die Hilfe für Gaza sogar deutlich erhöhen? Tatsächlich. So hat es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Wochenende mitgeteilt, kurz und knapp.