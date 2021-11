Immobilienboom in Florida „Die Deutschen wollen ihre deutschen Toiletten“

Sind Ihre Kunden aus Deutschland Auswanderer oder Investoren?

Auswandern in die USA ist sehr kompliziert, da braucht man ein Business Visum oder eine GreenCard. Die meisten Kunden sind Investoren, die wollen ihr Haus ein paar Wochen im Jahr selbst zum Ferien machen nutzen, den Rest der Zeit gehen die Objekte dann in die Kurzzeitvermietung als Ferienhaus. So werden die mindestens die laufenden Kosten gedeckt, vor allem dienen die Häuser aber als Kapitalanlage.



Wie haben sich die Preise bei Ihnen in den vergangenen Jahren entwickelt?

Wir sehen eine deutliche Steigerung in Cape Coral, das zeigt auch der Durchschnittspreis, der aus allen verkauften Objekten ermittelt wird, vom Abrissobjekt über das Grundstück bis hin zu Luxus-Immobilien. Im Mai 2020 lag der Schnitt noch bei 260.000 Dollar, jetzt sind wir schon bei 370.000 Dollar angekommen. Wir arbeiten allerdings hauptsächlich im Luxusbereich und liegen deutlich über dem Schnitt.