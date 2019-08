Iran-Konflikt: Irans Präsident begrüßt Vermittlung im Konflikt mit den USA

Beobachter in Teheran sind jedoch der Meinung, dass Ruhani in New York kein bilaterales Treffen mit Trump wolle, sondern eins in Anwesenheit der Staats- oder Regierungschefs der Vertragspartner im Wiener Atomabkommen von 2015. Da es bei den Gesprächen hauptsächlich um den Atomdeal gehe, wolle der Iran auch China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland bei solch einem Treffen am Tisch haben, so die Beobachter.