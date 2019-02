Keine Einigung bei Gipfel in Hanoi „Wir mussten gehen“: Trump bricht Treffen mit Kim vorzeitig ab

Die jüngste Atommacht der Welt hat seit November 2017 keine solchen Tests mehr unternommen. Experten sind der Ansicht, dass das Waffen-Arsenal so weit entwickelt ist, dass keine weiteren Tests mehr nötig sind. Trump zufolge bekräftigte Kim die Bereitschaft, den wichtigen Atomkomplex in Yongbyon zu schließen. Dort gibt es einen Reaktor sowie Anlagen zur Herstellung von Plutonium und zur Anreicherung von Uran, was beides der Atombombenherstellung dient.