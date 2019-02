Krise in Venezuela, Gipfeltreffen in Hanoi „Trump hat das clever gemacht“

Anders ist die Situation in Venezuela. Nach außen wirkt es seit Tagen wie eine Spirale der Eskalation. Was geschieht in einer solchen Phase hinter den Kulissen?

In Sondierungen versuchen Unterhändler, noch bevor eine derartige Krise ausbricht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzustecken, was sich die Gegenseite vorstellt, wie ein gangbarer Weg aussehen könnte. Ich bin mir sicher, dass es das auch in diesem Fall gegeben hat, aber darüber sind wir weit hinaus. Statt auf klassischem Wege über mehrere Phasen Vertrauen aufzubauen und so eine Verhaltensänderung zu erreichen, versuchen es die USA mit der Thatcher-Taktik: Die geht auf den Falkland-Krieg zurück, in dem die damalige britische Premierministerin konsequent die Zusammenarbeit verweigert hat und stattdessen immer wieder kleine Sanktionen setzte.