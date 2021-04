Konflikt in Ostukraine: Merkel fordert von Putin Truppenabzug an Grenze zur Ukraine

In den vergangenen Tagen hatte es wiederholt Berichte über russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine sowie Kämpfe an der Demarkationslinie zu prorussischen Separatisten gegeben. Die USA besprechen nach eigenen Angaben die Entwicklung mit den Nato-Verbündeten. „Russland hat inzwischen mehr Truppen an der Grenze zur Ukraine stehen als zu irgendeinem Zeitpunkt seit 2014“, sagte Präsidialamtssprecherin Jen Psaki. In dem Jahr hatte Russland die Krim annektiert.