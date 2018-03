Konflikt mit der Türkei: Frankreichs Hilfe für Kurden in Syrien ist ein klares Signal an Erdogan

Das nächste Ziel der türkisch-djihadistischen Allianz ist nun offenbar die Stadt Manbij. In Frankreich sprach man bereits vom „Verrat des Westens an den Kurden“, der die Verbündeten nun ihrem Schicksal überlasse. Die Kurden hatten die größte Last im Kampf gegen den Islamischen Staat getragen. Macron erkennt diese Leistung nun ausdrücklich an: „Der Präsident hat die Opfer und die entscheidende Rolle der FDS im Kampf gegen Daech gewürdigt“, schreibt der Elysée.