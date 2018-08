Kritik an Fed „Trump wird keinen Erfolg haben“

Holger Schmieding, Jahrgang 1958, ist seit dem 1. Oktober 2010 Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Zuvor war er als Chefvolkswirt Europa für Merrill Lynch, Bank of

America und später die Bank of America Merrill Lynch in London tätig. Nach seinem Volkswirtschaftsstudium in München, London und Kiel promovierte er zum Thema „Europäische Integration: Anbindung Mittel- und Osteuropäischer Reformstaaten an Wirtschaft und Währungen Westeuropas“.

dpa

Bild: