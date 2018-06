„Langjährige Freundschaft“: Merkel gratuliert Erdogan und lobt Verhalten in der Flüchtlingskrise

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu dessen Wiederwahl gratuliert. In ihrem Glückwunschschreiben verweist sie am Montag auf „eine langjährige Freundschaft“ der beiden Nato-Partner und würdigt den türkischen Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Die Umbrüche im Nahen Osten und die daraus resultierenden Fluchtbewegungen beträfen Deutschland wie die Türkei in erheblichem Maße.