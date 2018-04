Luftschläge in Syrien: Russland teilt im Uno-Sicherheitsrat gegen den Westen aus

Die USA drohen der Regierung in Damaskus für den Fall eines erneuten Chemiewaffeneinsatzes mit weiteren Luftschlägen. „Die USA sind schussbereit“, so Botschafterin Haley. US-Vizepräsident Mike Pence sagte, US-Präsident Donald Trump sei bereit, den Druck auf die Regierung in Damaskus aufrecht zu erhalten, wenn dies nötig sei.