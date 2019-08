Öltanker: Iranischer Tanker „Adrian Darya 1“ will offenbar Türkei ansteuern

Der von den USA verfolgte iranische Tanker „Adrian Darya 1“ ist nach eigenen Angaben auf dem Weg in die Türkei. Der Supertanker gab am Freitag im automatischen Identifikationssystem AIS Iskenderun als Zielort an. Zuvor hatte er Mersin, ebenfalls in der Türkei, angegeben, später aber wieder gelöscht. Ob die Türkei tatsächlich das Ziel des Tankers ist, blieb jedoch unklar, weil die Besatzung im AIS-System jedes beliebige Ziel angeben kann.