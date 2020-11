In 18 Bundesstaaten durften Sie und Ihre Kollegen am Wahltag nicht ins Wahllokal. Warum ist das so und welche Folgen hat das für Ihre Beobachtung?

Das liegt daran, dass jeder Staat sein eigenes Wahlrecht hat. Dass wir als ausländische Beobachter in die Wahllokale dürfen, kann nicht aus Washington angeordnet werden. Das ist ein Defizit und wir erwarten, dass das bis zu den nächsten Wahlen gelöst wird. Beobachten können wir die Wahl in diesen Staaten, zum Beispiel in Florida und North Carolina, aber dennoch, unter anderem den Wahlkampf vor dem eigentlichen Wahltag und die Geschehnisse vor den Wahllokalen am Wahltag selbst. Diese Einschränkung im Wahllokal ist zwar nicht ideal, aber für die Gesamtbeobachtung nicht entscheidend, da die Langzeitbeobachter ja in diesen Staaten die eigentliche Kampagne beobachten konnten. Bei früheren Wahlen gab es dort auch keine Hinweise auf Probleme bei der Auszählung der Stimmen. Die gibt es vor allem mit einer veralteten Registrierung, die große administrative Hürden aufbaut, zum Beispiel für Menschen, die irgendwann einmal eine Straftat begangen haben.